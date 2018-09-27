新結核病疫苗臨床試驗見成效 仍有改善空間

2018-09-27 00:14

〔中央社〕研究人員今天表示，英國葛蘭素史克藥廠研發一種實驗性疫苗，能防止半數潛伏性結核病患者發病，這可能是近百年來首度發現對抗這種全球殺手疾病的新利器。

路透社報導，鑒於近年來其他候選藥物失敗，這項成果將成為對抗結核病的里程碑，只是在這項中期臨床實驗中接種疫苗的成人有效率只有54%，與其他疾病的免疫接種成效相比較低。

目前稱為卡介苗（BCG）的結核病疫苗1921年問世，在結核病發生率高的國家常為嬰兒接種，以防止罹患這項嚴重疾病。

然而，卡介苗保護作用短短幾年就會消失，無法抵禦入侵成人和青少年肺部的最常見結核病，而結核菌透過咳嗽和打噴嚏就可傳播。

專家認為，要控制結核病和打擊日益嚴重的抗藥性感染，關鍵在於研發更有效的疫苗。由於結核病是全球公共衛生的焦點，聯合國（UN）今天首度在紐約召開結核病的高階會議。

葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline, GSK）的疫苗設計用來阻止潛伏的結核病發作。目前估計有17億人患有潛伏性結核病，約占全球人口1/4，這項疾病去年奪走160萬人性命。

葛蘭素史克藥廠和比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill& Melinda Gates Foundation）資助的非營利組織全球結核病疫苗基金會（Aeras）合作，研發防治結核病的M72/AS01疫苗，並在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）網路版發表第二期試驗結果。

這項研究在肯亞、尚比亞和南非進行試驗。在1786名接種兩次疫苗的成人中，有10人肺結核病發作，對照組注射安慰劑的1787人中則有22人發病。追蹤時間平均為2.3年。

這種疫苗會比安慰劑產生更多的副作用，2/3受試者據報出現至少一項不良反應，通常是注射部位紅腫疼痛等反應或類流感症狀。

全球結核病疫苗基金會執行長席亞（Jacqui Shea）表示，這項結果具有「開創性」，顯示可能研發出更有效的結核病疫苗。

葛蘭素史克藥廠相信未來可以做得更好，將進行更大規模的試驗，改進疫苗的接種時間表，並可能鎖定最有可能受益的特定患者接種。