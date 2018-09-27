以畢卡索為靈感 施堉霖巴黎時裝週獻秀

台灣服裝設計師施堉霖於2017年在柏林時裝秀獲得注意，受邀在今年巴黎時裝週展示新作「向畢卡索致敬」系列。（中央社）

2018-09-27 00:19

〔中央社〕台灣服裝設計師施堉霖在巴黎時裝週展示新作「向畢卡索致敬」系列，他從畫家畢卡索的立體主義風格畫作汲取靈感，在設計上透過幾何塊狀拼接或不對稱，表達立體印象。

巴黎時裝週（Paris Fashion Week）於9月25日到10月3日展開，全城大小展場都有各種時裝發表會和展覽登場。

施堉霖受訪時說，他去年於德國柏林時裝秀獲得專業人士注意，受邀參加今年巴黎時裝週，他從「向畢卡索致敬」系列共10套服裝中選出8套供模特兒走秀，並請台灣女高音施碧玉錄製「春天」（Fruhling）一曲作為走秀時的背景音樂。

這場秀於25日在巴黎精品店重鎮文當廣場（Place Vendome）上的艾弗勒府邸（Hotel d’Evreux）舉行，展示3名前衛設計師的作品，除了施堉霖之外，還有凱瑟（Samuel Kaiser）及美國時裝設計電視節目「決戰時裝伸展台」（Project Runway）冠軍Kentaro Kameyama參與。

施堉霖表示，他在這個系列多以幾何圖形呈現抽象拼貼，具體上，從畢卡索（Pablo Picasso）畫作汲取的靈感來源有「三個音樂家」（Three Musicians），傳達輕快的音符律動及和諧感；還有「哭泣的女人」（The Weeping Woman），畫中女人看來有點猙獰，左右臉不協調，表現在服裝上，就是不對稱、無法銜接的感覺，呼應畫作氛圍。

施堉霖在時裝設計界起步較晚，他原先在訂製服店學習，漸漸燃起對時裝的興趣，為了充實設計能力，他到實踐大學進修，畢業作品獲獎肯定，近年先後到國際大都市登台，逐步累積實力，打開自己的時裝之路。