泰晤士2019世界大學排名 牛津連霸、台大躍升第170名

英國《泰晤士高等教育》特刊26日公布2019世界大學排名，國立台灣大學今年一舉進步28個名次，躍升至第170名。（資料照）

2018-09-27 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國《泰晤士高等教育》特刊26日公布2019世界大學排名，前三名依序是英國牛津大學、劍橋大學和美國史丹佛大學，我國有32所學校上榜，排名最佳的台灣大學今年進步到170名。

泰晤士報高等教育特刊的世界最佳大學排名今年邁入第15屆，今年排名涵蓋全球超過1250所高等教育機構，橫跨86國。今年排名由英國牛津大學連霸、劍橋大學維持第2名，第3名至第10名依序是美國史丹佛大學、麻省理工學院、加州理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、英國倫敦帝國學院，以及美國芝加哥大學。

台灣方面，國立台灣大學今年一舉進步28個名次，躍升至第170名。台大去年排名跌落至有史以來最低的第198名。特刊指出，台大排名躍升主要歸功於教學環境與引用影響力（研究影響力）2項得分取得了大幅提升。

國立台灣科技大學和清華大學位居第401至500名區間。陽明大學、中國醫學大學、成功大學、交通大學、台北醫學大學位於501至600名間。長庚大學、中山大學、師範大學在601至800名之間。

亞洲大學、中原大學、輔仁大學、高雄醫學大學、中央大學、政治大學、中興大學、東華大學、台北大學、台北科技大學、台灣海洋大學在801至1000區間。朝陽科技大學、逢甲大學、義守大學、銘傳大學、彰化師範大學、嘉義大學、中正大學、高雄大學、淡江大學和元智大學排名在1000多名區間。

亞洲地區方面，北京清華大學進步8個名次，拿下第22名，取代北京大學（第31名）成為中國的冠軍，更超越新加坡國立大學（第23名），成為亞洲榜首。其他亞洲名校，香港大學排名第36位，香港中文大學位居第55名，日本東京大學排在第42名，南韓首爾大學位居第63名，新加坡南洋理工大學第51名。