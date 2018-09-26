第3家！中國黑心幼稚園食物全過期 驚見「冷凍荷包蛋」

家長在幼稚園的冰箱裡找到「冷凍的荷包蛋」。（圖翻攝自《新京報-我們視頻》）

2018-09-26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽蕪湖近日傳出得得貝、童馨幼稚園，給學生吃臭酸雞腿，導致有小朋友中毒、甚至多項腫瘤指標不正常，今天又驚傳有「第3家」明珠幼稚園，提供幼童發霉和過期食品，但對此，當地政府卻聲稱已針對當市幼稚園食安進行全面檢查，目前涉案的3家幼稚園中，已有2家恢復正常上課。

綜合媒體報導，今日有第3家在蕪湖的幼稚園被踢爆，將過期、發霉的食品提供給小朋友當午餐和點心，更有家長氣憤地指出，他們在幼稚園裡看到小朋友放餐具的消毒箱，裡面不僅骯髒而且都是鐵鏽，甚至在冰箱裡找出了長蟲的紅棗、發霉的饅頭、過期好幾個月的紫菜，和一整袋的「冷凍荷包蛋」，讓家長痛批實在太誇張，直呼「活了三十年，第一次看見荷包蛋還有冷凍的」。

據了解，先前已有受害家長自行將9名小朋友帶去檢查，結果其中就有8名小朋友多項腫瘤指標不正常，可能長了腫瘤，讓家長們心碎不已，要幼稚園給個交代。不過，事後當地政府卻透露，有問題的8名孩童目前情況穩定，而其中2家幼稚園也已恢復正常上課。

警方表示，目前已立案展開調查，將違法園長刑事拘留，相關單位則表示，目前已對市內幼稚園、中小學進行大規模檢查、消毒，且涉案的這3家幼稚園，廚房都已被封閉，改由政府指定餐廳統一配送餐點。另外，對於不願繼續就讀的小朋友，幼稚園也應將該學期的費用全部退回。