準大法官醜聞是「民主黨騙局」？ 川普斥指控者醉得一蹋糊塗

2018-09-26 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國聯邦最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）涉入性騷擾一事，美國總統川普在25日駁斥提出指控的第2名女性拉米蕾斯（Deborah Ramirez），說她承認自己喝醉，且醉得一蹋糊塗。川普指出，這是民主黨設下的「騙局」。

綜合外媒報導，卡瓦諾先後被爆出2場性騷擾事件，為此川普表示，這都是民主黨設下的圈套，他們在背後暗中支持拉米蕾斯，以及日前指控卡瓦諾性騷擾的女教授福特（Christine Blasey Ford），其目的是為了詆毀這名他認為最適合勝任大法官的人選。

報導指出，拉米蕾斯控訴卡瓦諾在大學時期的一場派對上喝醉，事後竟拿生殖器朝她臉上戳，讓她覺得深受侮辱。

川普強調，「第2名指控者拉米蕾斯所說的都是無稽之談。」他說，她不僅承認自己喝醉，事後也承認時間上有些出入，所以她只是認為「有可能」是卡瓦諾做的，但也可能不是如此。而川普將一切歸咎在民主黨身上，「他們正在玩把戲，能對一個人（卡瓦諾）的人生做出這種事，真是不要臉。」

據了解，對於福特和拉米蕾斯的指控，卡瓦諾一概否認，而參議院司法委員會明（27）日舉行聽證會，到時福特將現身詳述她的控訴，至於提到拉米蕾斯是否也該前往作證，川普表示，「根本不值一提。」