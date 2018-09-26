棲地在北極！ 迷途白鯨 居然出現在英國泰晤士河

英國泰晤士河近日出現一隻棲地在北極的白鯨。（路透）

2018-09-26 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國泰晤士河近日出現一隻棲地在北極的白鯨（Beluga whale），牠今（26）日再度浮出水面，讓動保人士驚訝又悲傷。

綜合外媒報導，以魚類、魷魚和螃蟹等為食的白鯨，週二在距離其正常棲地北極數百英里外的泰晤士河南岸肯特郡格雷夫森德（Gravesend, Kent）現蹤，週三再度浮出水面，創下野生白鯨出現在英國最南端的紀錄。

海洋動物慈善機構ORCA的科學與保育部主任貝比（Lucy Babey）說，「對於牠再次浮出水面，我們感到驚訝，也有點悲傷，我們曾希望牠已經游到更深的水域並去到應在的位置」。她懷疑白鯨的導航系統可能出現損傷。

英國海洋生物救援組織（British Divers Marine Life Rescue）也指出，白鯨可能是在導航系統發生失誤後，迷失方向走錯路。該組織正派遣一支團隊前往格雷夫森德評估白鯨的健康狀況。

負責監測白鯨的倫敦港務局環境部門主管費瑞（Tanya Ferry）表示，目前還不知道白鯨可以吃什麼，「我們有很多塑膠袋，這可能是個大問題」。當局已派出救援隊在附近待命，以防白鯨陷入危險，並呼籲河中船隻注意情況、要求民眾不要太靠近白鯨。

白鯨最大可長達5.5公尺，大部分都在格陵蘭、巴倫支海（Barents Sea）和斯瓦巴（Svalbard）等寒冷水域活動。

2006年時，曾有一隻長約5公尺的北瓶鼻鯨（Northern bottlenose whale）被困在泰晤士河，最終死亡。