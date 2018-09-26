象尾毛招好運？ 惡劣商機讓越南大象僅剩180頭

目前越南的大象總計僅剩180頭，當地商人販售的象尾毛及象牙產品已危及到大象的存亡數目。（法新社）

2018-09-26 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕在越南的民間傳說中，隨身攜帶象尾毛的飾品能得來好運，送給心儀的人也能維持愛情長久，因此許多遊客在當地觀光時都會花錢購買，如今這種現象卻加速越南的大象絕種危機。

綜合外媒報導，在越南一處位於森林的村莊裡，一名販售象尾毛飾品的攤販員工向遊客表示，「我會在你面前剪掉一戳象尾毛，讓你確定它不是假貨。」而這樣的趨勢給越南少數倖存的大象帶來威脅，牠們會被盜獵者拔掉或砍斷尾巴，失去用來拍打蒼蠅並保持背部清潔的附肢。

亞洲野生動物福利組織經理史拉吉拉（Dionne Slagter）指出，「尾巴是大象用來清潔身體的部位，所以如果你拔掉或切除尾巴，會讓大象在行動時產生障礙。」

報導指出，當地商人除了將象尾毛鑲嵌在戒指和手觸上販賣，此外也會販售象牙首飾和佛像，而象牙類的商品售價最高可達900美元（約新台幣2萬7600元），這樣的潮流已經引起外界擔憂。

據了解，越南在1990年時還有2000頭大象，如今只剩下180頭，其中有100頭是野生，另外80頭是人類飼養，數量年年銳減。史拉吉拉懷疑，大部分的象尾毛很可能是從臨國或非洲走私進越南。