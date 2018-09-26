中國獸醫收賄開假證明 豬瘟疫情擴散到內蒙古

中國遼寧驚傳有不肖養殖場收買官方獸醫，將96頭非法生豬運往內蒙古，導致非洲豬瘟疫情加劇。（法新社）

2018-09-26 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區呼和浩特24日又確診一起非洲豬瘟疫情，然經警方調查後發現，竟是不肖業者以8000元人民幣（約新台幣3.6萬元）買通當地獸醫，要求開出豬隻檢疫合格的證明，導致一共有96頭來自遼寧省的非法生豬運往內蒙古，目前已有4名嫌犯落網。

綜合媒體報導，內蒙古自治區呼和浩特自14日以來，短短兩周內，已4度傳出非洲豬瘟疫情，經警方調查發現，原來是遼寧省的不肖業者在20日下午，以人民幣8000元收買內蒙古的官方獸醫，要他對源自「遼寧省鐵嶺市」違法異地的生豬，開出檢疫合格證明，隔天（21日）便將96頭生豬，運往內蒙古呼和浩特市回民區的屠宰場，導致病情擴散。

警方認為，此次事件是有組織的集團犯案，且具有完整的非法利益鏈條，目前已逮捕3名非法養豬場人員及1名收賄的獸醫，採取強制拘留，其餘涉案人士仍在追捕當中。

據悉，中國非洲豬瘟疫情8月初爆發，最先出現在遼寧省瀋陽市，8月15日遼寧省政府曾宣稱「本次疫情得到穩定控制」，但如今有不肖業者想非法獲利、官方獸醫又缺乏職業道德，導致中國豬瘟疫情雪上加霜，變得更加嚴重。