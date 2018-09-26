美中貿易戰猛烈 習近平：被逼自力更生不是壞事

習近平表示，單邊主義、貿易保護主義上升，逼著中國走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己。圖為習今日到中國黑龍江省視察。（美聯社）

2018-09-26 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續增溫，中國國家主席習近平今（26）日到黑龍江省視察工廠時，首度對貿易戰公開表態。他表示，單邊主義、貿易保護主義上升，逼著中國走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己。

《人民日報》報導，習近平今日上午到黑龍江省齊齊哈爾市視察，到中國一重集團的工廠察看生產情況。習近平表示，中國是有著近14億人口、960萬平方公里土地的大國，糧食要靠自己、實體經濟要靠自己、製造業要靠自己。

習近平指出，在國際上，「先進技術、關鍵技術越來越難以獲得，單邊主義、貿易保護主義上升，逼著中國走上自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己」。

習近平同一天也到中車齊車集團視察研究中心，他指出，裝備製造業是國之重器，是實體經濟的重要組成部分，要把握優勢，乘勢而為，做強做優做大。

他說，中國正在推進高質量發展，建設「一帶一路」，是裝備製造業大有可為之機，要繼續練好「內功」，繼續改革創新，確保永立不敗之地、永遠掌握主動權。