兩度發表歧視同性戀內容 日雜誌《新潮45》宣布停刊

《新潮45》推出10月號新刊，內容中特別企劃以「有那麼奇怪嗎？『杉田水脈』的論文」為題，刊出系列護航文，引起社內及各界人士反彈。（圖擷取自新潮社官網）

2018-09-26 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本雜誌《新潮45》因兩度刊出嚴重歧視同性戀族群的文章，遭到各界嚴厲批評，甚至有不少合作的專欄作家宣布退出，該雜誌社於昨（25）日發表聲明宣布停刊，且指出「本次停刊幾乎等同廢刊」。

綜合媒體報導，《新潮45》7月曾刊出一篇自民黨眾議員杉田水脈的投稿，內容批評同性戀「毫無生產性」，引發LGBT族群抗議。本月再推出10月號新刊，內容中特別企劃以「有那麼奇怪嗎？『杉田水脈』的論文」為題，刊出系列護航文，引起社內及各界人士反彈。該社期下文藝部門就在官方Twitter上，引用創辦人佐藤義亮的名言「違背良心的出版，就算被殺也不幹。」諷刺《新潮45》兩度發表歧視言論的行為，掀起一場內鬨。

《新潮45》社長佐藤隆信於21日回應，「報社在某些部分上，可看出與常識脫節甚大」，不過據《朝日新聞》報導，當時新潮社認為這份聲明「並非道歉」。直到25日，報社以「株式会社新潮社」的名義正式發出聲明，表達因未充分整頓好編輯體制便持續出刊，使得在企劃的安排上與原稿校對上有所疏忽，「對此抱著深切反省之意，決定停刊。」且「本次停刊幾乎等同廢刊」。

新潮社創立於1896年，旗下月刊雜誌《新潮45》則以「45歲以上的中高齡讀者」為主要受眾，過去也曾發表不少具爭議性的社論及文章等。