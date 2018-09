2018-09-26 15:47

〔即時新聞/綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀,中國文學家劉霞遭中共軟禁多年,於今年7月獲釋至德國展開新人生,她與亡夫的共同好友,中國流亡作家廖亦武今天在臉書PO文,指劉霞已與他一同抵達紐約,將出席26、27日舉行的哈維爾圖書基金會論壇及頒獎活動。

廖亦武今天在臉書PO文寫道,「我們一家(包括劉霞)25號下午順利抵達紐約。請別掛念,請別猜疑。26號和27號晚間,我們將出席哈維爾圖書基金會的頒獎活動。另外的活動主賓有漢學家黎安友和美國民主基金會主席」。

身為劉曉波夫婦好友,廖亦武曾大力協助劉霞擺脫中國軟禁,他在上月初獲美國瓦茨拉夫哈維爾圖書館基金會授予2018年的「擾亂表面和平,不畏迫害作家獎」(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk),表彰他不畏強權迫害,堅持人權理念的為人態度。

在德國政府及人權鬥士奔走下,劉霞今年7月終獲允許離開北京並前往德國,據了解,這是她赴德後首度前往美國,由於正值聯合國大會召開期間,她與廖出席公開活動並領取人權獎項,已引起外界高度關注。