裸下體名畫《世界的起源》 隔152年找到女主角真身

在經過152年的尋根搜索，專家終於確定了《世界的起源》模特兒身分。（圖取自維基百科）

2018-09-26 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕19世紀法國畫家居斯塔夫．庫爾貝（Gustave Courbet）的作品《世界的起源》（L'Origine du Monde）由於特寫女性陰部，曾引發公眾對藝術與色情分別的辯論，被稱作西洋藝術史上最大膽的畫作。而在經過152年的尋根搜索，終於確定了畫中模特兒的身分。

綜合媒體報導，研究人員多年來一直認為模特兒是庫爾貝的愛爾蘭情婦海菲南（Joanna Hiffernan），當時他也與庫爾貝的朋友、美國藝術家惠斯勒（James Whistler）有染，但在當時的巴黎，這樣的三角關係並不稀奇。不過，海菲南頂著一頭紅色捲髮，和畫中濃密的黑色陰毛相當不符，這成為了此假說的一大疑點。

而法國史學家克勞德．修普（Claude Schopp）在整理法國名作家小仲馬（Alexandre Dumas）的信件時，發現信中指出前巴黎歌劇院（Paris Opera）芭蕾舞者奎尼歐斯與庫爾貝畫作的關係。在1866年夏天，庫爾貝創作這幅畫作時，34歲的奎尼歐斯是鄂圖曼帝國外交官哈利爾（Halil Sherif Pasha）的情婦，而且也是哈利爾將這幅畫變成他個人的色情收集品之一。

修普也將此發現告訴法國國家圖書館館部門主任歐本納斯（Sylvie Aubenas），他也認為此說法正確。據法國國家圖書館保存的奎尼歐斯照片，她的髮色和眉毛都是黑色，與畫中的毛色對得上。歐本納斯認為，模特兒的身分在當時應是公開的秘密，奎尼歐斯不當舞者後，投入慈善工作晉升上流階級，沒人去挖陳年往事才讓這個謎題長達152年未解。而小仲馬在信裡提到她的名字，多半也是出自對庫爾貝的不滿。