在迪士尼工作很夢幻？ 10％員工窮到只能睡車上...

迪士尼員工其實並非想像中的快樂。（路透）

2018-09-26 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕在迪士尼樂園工作普遍被認為很快樂，最近有員工透露，在迪士尼工作其實苦不堪言，由於薪水過低，有部分員工甚至連房子都租不起，只能睡在車上，有些連基本開銷都有問題。

根據《紐約時報》報導，58歲的史維琳（Glynndana Shevlin）已在迪士尼擔任員工長達30年，最近幾年來一直努力為了基本開銷感到掙扎。另一名員工佩德森（Rebekah Pederson）也說，雖然她對自己的工作感到開心，但她為了省錢，必須在車上過夜，並在上班前到鄰近的星巴克刷牙。

史維琳表示，她並不是個案，在迪士尼的員工有約10%的人無家可歸，有些只能睡車上。她進一步說，自己在1988年可自己負擔得一棟小公寓，但今年起，她只能和另外5人分租一間公寓。

《洛杉磯時報》報導指出，迪士尼有73%的受訪員工表示，他們的收入不足以支付房租，食物和瓦斯等費用；11%的員工無家可歸。經過數月的示威遊行和抗議活動後，迪士尼員工取得初步的勝利，在新的合約中，資方承諾在2年內把時薪調高至少40%。

另一項調查指出，迪士尼去年的平均時薪為13.36美元（約新台幣400元），但想在迪士尼所在的安那翰（Anaheim）租一棟基本公寓，時薪必須達到24美元（台幣720元）。