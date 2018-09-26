有洋蔥！癌末玩家嘆等不到遊戲發售 任天堂立刻讓他試玩

任天堂特地帶尚未發售的遊戲給癌末玩家供他試玩，讓他一圓心願；3天後這名玩家安詳離世。（圖擷自Reddit）

2018-09-26 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名21歲的癌末患者泰勒（Chris Taylor）被醫生診斷僅剩3個月的壽命，身為任天堂粉絲的他，十分期待「任天堂明星大亂鬥特別版」的發售，此遊戲預計在今年12月推出，泰勒在推特上感嘆說，對一直臥病在床的人來說，12月真的很遙遠，「我真的很怕自己來不及玩到大亂鬥」，任天堂公司得知後，立刻送測試片供他試玩，讓他圓夢，3天後泰勒病逝。

21歲的癌末患者泰勒是「任天堂明星大亂鬥」系列的粉絲，他非常期待「任天堂明星大亂鬥特別版」的發售，只是目前遊戲尚在開發中，預計12月發售，泰勒不禁在推特上感概自己可能玩不到這款遊戲了，此則推特讓網友轉推，也獲美國PTT「Reddit」鄉民關注聲援。

消息傳到任天堂耳中，立刻人聯繫泰勒，由於此遊戲尚未完成開發，任天堂人員親自帶著在E3遊戲展上的「任天堂明星大亂鬥特別版」試玩版來探望他，泰勒就在家人以及朋友圍繞下玩了3小時的大亂鬥，令他心滿意足。

3天過後，泰勒哥哥在Reddit上透漏自己的弟弟已經病逝，稱泰勒在家中安詳離世，他感謝鄉民的幫助，讓泰勒在人生的最後能與家人、朋友一起歡度遊戲時光，不幸的是，他再也不能這麼做了，「讓我們繼承他的遺志吧，愛你們大家。」。