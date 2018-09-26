衛星拍到玉米田巨大人像 竟是美民眾在致敬太空人

日前有衛星從外太空拍攝到，有美國民眾為致敬奧克拉荷馬州的太空英雄斯塔福德（Thomas Stafford），而在玉米田打造出一座有著他人像的迷宮。（翻攝自「DigitalGlobe」Twitter）

2018-09-26 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕為致敬一位傳奇性的太空人，美國有民眾竟然這樣做。日前有顆衛星航經奧克拉荷馬州一處玉米田時，就拍攝到一座設計出該州太空英雄斯塔福德（Thomas Stafford）人像的巨大迷宮。

綜合外媒報導，這項佔地10英畝的迷宮，位在奧克拉荷馬市以西約100公里的海卓鎮（Hydro）農場「P Bar」，由農場業者與斯塔福德航太博物館（Stafford Air and Space Museum）合作所設計；而就恰巧在20日，被距地球650公里外的衛星拍攝。

報導透露，會將玉米田設計成這樣，是為慶祝17日方過88歲生日的斯塔福德，及該航太博物館建館25週年。

內文指出，斯塔福德出生於該農場附近的維瑟福德市（Weatherford），一生執行過4次太空任務、於外太空共待超過21天；最著名的事蹟，莫過在1975年的阿波羅—聯盟測試計畫（Apollo-Soyuz Test Project）中，指揮美國的太空船與蘇聯對接，讓兩國太空人首次在太空會面。