海軍中校帆船大賽遇風暴 重傷漂流3日獲救

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名軍人日前在一場環球帆船大賽中遭遇極端風暴,背部因而嚴重受傷,船隻也失去動力在海上隨波逐流,他苦撐3日後終於獲救,被救起時,他駕駛的船隻已漂到澳洲西方海域。

綜合外媒報導,39歲的印度籍參賽者托米(Abhilash Tomy)是印度海軍現役中校,他曾在2013年獨自駕船環繞世界一周,是史上唯一一名完成此創舉的印度人。經驗豐富的托米日前再度參加金球盃(Golden Globe)單人帆船環球比賽,不料卻在上週五(21日)遭遇極端風暴,他駕駛的帆船遭14米高大浪襲擊,托米也身受重傷。

遭遇重創後,托米冷靜地發出衛星訊號求救,並嘗試移動肢體末梢,他隨後發現自己的腳趾可動且有感,代表中樞神經系統並未受到嚴重傷害,但傷勢仍使他無法做出較大幅度的運動。托米接著就這樣倒臥在船上等待救援,3天後,一艘法國漁船在澳洲珀斯西方約3300公里海域發現了他駕駛的帆船,最終順利將其救出。

印度國防部長希什拉曼(Nirmala Sitharaman)在推特上公布後續消息,指托米當晚被轉送至鄰近的法屬阿姆斯特丹島(island Ile Amsterdam),接著被印度海軍護衛鑑接走並送往模里西斯接受後續治療。

Beautiful! First full video of the rescue of Commander @AbhilashTomy by the crew of French vessel Osiris. Video shot from @IndianNavy P-8I. pic.twitter.com/VIzh7DgIvN