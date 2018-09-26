海軍中校帆船大賽遇風暴 重傷漂流3日獲救

身受重傷的托米在海上漂流3日才獲救。（美聯社）

2018-09-26 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名軍人日前在一場環球帆船大賽中遭遇極端風暴，背部因而嚴重受傷，船隻也失去動力在海上隨波逐流，他苦撐3日後終於獲救，被救起時，他駕駛的船隻已漂到澳洲西方海域。

綜合外媒報導，39歲的印度籍參賽者托米（Abhilash Tomy）是印度海軍現役中校，他曾在2013年獨自駕船環繞世界一周，是史上唯一一名完成此創舉的印度人。經驗豐富的托米日前再度參加金球盃（Golden Globe）單人帆船環球比賽，不料卻在上週五（21日）遭遇極端風暴，他駕駛的帆船遭14米高大浪襲擊，托米也身受重傷。

遭遇重創後，托米冷靜地發出衛星訊號求救，並嘗試移動肢體末梢，他隨後發現自己的腳趾可動且有感，代表中樞神經系統並未受到嚴重傷害，但傷勢仍使他無法做出較大幅度的運動。托米接著就這樣倒臥在船上等待救援，3天後，一艘法國漁船在澳洲珀斯西方約3300公里海域發現了他駕駛的帆船，最終順利將其救出。

印度國防部長希什拉曼（Nirmala Sitharaman）在推特上公布後續消息，指托米當晚被轉送至鄰近的法屬阿姆斯特丹島（island Ile Amsterdam），接著被印度海軍護衛鑑接走並送往模里西斯接受後續治療。

托米獲救時的畫面：