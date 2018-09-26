打開潘朵拉盒子！川普制裁中官員恐讓中國官場地動山搖...

外媒指出，美國制裁中國官員恐引發中國官場動盪。（美聯社）

2018-09-26 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕即便美中近來因貿易戰關係緊繃，美國非但沒有釋出善意，反倒以中國向俄羅斯軍購為由，對中國官員祭出制裁。外媒指出，美國的舉動將使中國官場地動山搖，因為中國高官們擔心，自己在海外的財產可能成為下一波被公諸於世的目標。

美國務院指出，中國在2017、18年向俄國採購蘇愷35戰鬥機、S-400地對空飛彈系統，違反美國總統川普於2017年8月簽署生效的「以制裁反制美國敵人法」（CAATSA），決定對「中共中央軍事委員會裝備發展部」及其部長李尚福實施制裁。

根據《法廣》報導，貿易戰開打至今，中國面對接踵而來的關稅打擊，僅以牙還牙對美採取關稅報復。但此次制裁行動，中國的抗議舉動激烈異常，包括召見美國大使，召回在美參加「國際海上力量研討會」的海軍司令員沈金龍，並推遲了中美兩軍聯合參謀部對話機制第二次會議。

報導中指出，從先前的巴拿馬文件到記者揭露的資訊，中國政要在海外的資產早已是天文數字，假設貿易戰進一步惡化，川普政府心一狠，把在美置產的中國人財產全攤在陽光下，甚至將其凍結，勢必會在中國國內引發一波海嘯。

報導表示，中國官員習慣在美國等西方國家置產，轉移其不義之財，川普政府現在的舉動，勢必對體制造成混亂，官員的切身利益將受到極大威脅，面臨傾家蕩產的可能，更出現「沒想到會這樣」的輿論之聲，對中國國家習近平的埋怨也不減反增。