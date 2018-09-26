「辱華」風波越演越烈 學者： 中國藉此報復瑞典

2018-09-26 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國觀光客一家近日大鬧斯德哥爾摩旅館，引發瑞典與中國的外交糾紛，在中國官媒抨擊瑞典當局後，瑞典電視台也製播節目反擊，列舉多起中客不文明行為，遭中國痛斥「辱華」，並發動網軍逼電視台道歉。對此，有瑞典學者認為，中方如此激烈反應，可能是對瑞典政府過去批評中國人權問題進行報復。

根據美國《自由亞洲電台》報導，由瑞典電視台製播的爭議節目「瑞典新聞」，播出後立即引發中國方面不滿，更招來大批中國網友群起圍剿，節目製作人臉書粉絲專頁被大量攻擊文字與圖片灌爆，逼得他與電視台陸續向中國致歉。

然而中國方面並不領情，駐瑞典大使館25日發布聲明，稱該節目惡意侮辱中國與中國人民，且製作人道歉時故意迴避節目中的種族歧視言行，完全是在狡辯及避重就輕，強調不接受這樣的道歉，要求瑞典方面即刻重新反省，並再次真誠道歉。

對此，瑞典隆德大學東亞與東南亞研究中心主任史溫森（Marina Svensson）指出，這次中客大鬧瑞典飯店一事其實純粹就是件小事，但中方卻藉此抨擊瑞典警方違反人權，接著還放大電視台的節目內容，她認為，中方過度激烈的反應，與今年初遭中方秘密逮捕的香港銅鑼灣書商瑞典公民桂民海有關，瑞典政府當時曾嚴正批評中方迫害人權，引發外交緊張。