跳完火圈後... 馬戲團母虎在觀眾眼前痛苦抽搐倒地

2018-09-26 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯馬格尼托哥爾斯克市一隻馬戲團裡的老虎，近日傳出輕巧地跳完兩道火圈後，疑似癲癇發作張嘴抽搐掙扎，當著觀眾面前癱軟倒地不起。

綜合媒體報導，6歲的西伯利亞母老虎澤娜（Zena），原已完成一段表演、站在舞台邊等待下次出場表演，未料牠突然整個身軀後仰、前腳頻頻在空中比劃，不知情者可能還以為是什麼舞龍舞獅的橋段，但仔細一瞧可見牠一臉痛苦難耐，下一個畫面便是牠側倒在舞台邊的台階上。現場觀眾透露，事發時居然有人在竊笑，不過多數人都覺得馬戲團工作人員危機處置得宜，沒讓場面失控引發恐慌。

報導指出，馴獸師巴格達薩洛夫（Artur Bagdasarov）發現澤娜倒下後，連忙持手中長棍戳其反射區、叫來工作人員潑水，但老虎依舊沒有反應，不得已只好先奮力抓著牠的尾巴拖到一邊，繼續重覆潑冷水動作。不過，影片曝光後，引來動保組織批評虐待動物。

報導提到，巴格達薩洛夫的親人、同為馴獸師的卡莉娜（Karina Bagdasarov）解釋，哥哥的做法是對的，強調他盡力想讓澤娜快點醒來，不然難保其他老虎不會攻擊澤娜，甚至殺了牠。巴格達薩洛夫則說自己別無選擇，只能先拿鞭子甩地讓其他老虎閉嘴，接著把澤娜拖離現場，保護牠的安全，但因牠體型碩大無法用抬的，加上爪子銳利，才會去拖牠的尾巴。

報導引述，所幸後來澤娜恢復意識，巴格達薩洛夫透露，當時「我告訴牠一切都很好，起來、我的女孩、起來」。卡莉娜指出，目前已聯繫莫斯科的獸醫前來替澤娜檢查身體，「也許是血糖下降、血壓出問題或賀爾蒙作祟」。據了解，澤娜已逐漸康復且照常吃喝。