川普聯合國演說 貿易箭靶對準中國

2018-09-26 02:04

〔中央社〕美國總統川普今天在聯合國發表演說，談及貿易失衡問題，砲口對準北京，指中國扭曲市場「令人無法容忍」，並暗批中國補貼國有企業、強迫技術轉移，美國不會容忍被占便宜。

川普收起去年在聯合國以「火箭人」諷刺北韓領導人金正恩的論調，指一年來雙方關係顯著改善，北韓「飛彈與火箭不再四處亂飛、核試停止、部分軍事設施已拆除」。川普感謝金正恩「勇於採取行動」，但強調將持續制裁，直到非核化實現為止。

川普演說剛開始時宣稱，上任不到2年的成就比美國歷屆政府都多，台下頓時響起一陣笑聲，川普隨後暫停演說，尷尬地笑了笑，並脫稿表示「我沒想到會出現這種反應，但沒關係」，這番話博得台下熱烈掌聲，結束這段小插曲。

這是川普第2度在聯合國發表演說。去年9月，聯合國大會在北韓第6次核試後不久召開，華府與平壤關係極度緊張，川普演說時稱金正恩發展核武有如「執行自殺任務」，如有必要，美國將「徹底摧毀」北韓。

今年以來，北韓不再試射飛彈，川普與金正恩6月在新加坡首度會面。雖然北韓非核化具體進展有限，川普今天仍堅稱，成果遠比外界想像還多，他並為此感謝南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三及中國國家主席習近平。

談到貿易，川普再度強調應公平互惠，指美國「不會再被占便宜」。他批評部分國家傾銷產品、補貼特定產業、操縱匯率，取得不正當優勢，造成美國每年近8000億美元的貿易逆差。

川普表示，許多國家相信國際貿易體系亟需變革，他在未點名中國的情況下說，有國家進入世界貿易組織（WTO）後不照規則行事，制定工業計畫、以國有企業獲取優勢、強迫技術轉移、竊取智慧財產權，導致美國就業機會外流，「那段日子已經結束，我們不會再容忍被欺負」。

他表示，美國不久前宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，徵稅貨品總額已達2500億美元，「我十分尊重也喜歡我的朋友習主席，但我已表明無法接受兩國貿易失衡，中國扭曲市場與處理的方式令人無法容忍」。

在長達35分鐘的演說中，川普砲口主要對準伊朗，以「腐敗獨裁政權」形容德黑蘭。除解釋美國為何在5月退出伊朗核協議，川普還揚言追加制裁伊朗，與多國合作減少採購伊朗出口的原油。

川普通篇演說圍繞維護美國主權、捍衛國家利益，質疑全球主義意識型態，有如向台下各國領袖闡述他的「美國優先」理念。

在國際油價衝上4年高點之際，川普藉機抨擊石油輸出國家組織（OPEC），指控不願增產的OPEC對其他國家「敲竹槓」，應停止漲價。他自稱美國能源已自給自足，還說德國能源將「完全依賴」俄羅斯，台下德國官員微笑以對。（編輯：陳政一）