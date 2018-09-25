聯合國秘書長警告：世界秩序日形混亂

聯合國秘書長古特瑞斯。（法新社）

2018-09-25 23:59

〔中央社〕聯合國大會總辯論今天登場，聯合國秘書長古特瑞斯致詞時警告與會領袖，世界秩序「日形混亂」，權力均勢的轉變可能增加爆發衝突的風險，但他沒有歸咎任何國家。

美國總統川普準備在聯大演說時鼓吹保護美國主權，古特瑞斯（Antonio Guterres）為會議揭幕時告訴聯大193個會員國，多邊主義在世界最需要它時備受攻擊。

他說：「個別國家的領袖有責任增進自己國家人民福祉。但為了守護世人的共同利益，我們也有責任促進和支持經過改造、重現活力和更為強化的多邊體系。」

古特瑞斯呼籲各國再度承諾遵守以規則為基礎的秩序，以聯合國為這項秩序的核心；他並警告，切勿讓「悲觀主義的政治主張」擴散。

他又說：「認為鄰國危險的人可能導致原來不存在的威脅。對正常移民關閉邊界的人徒將助長人口走私。而在打擊恐怖主義時忽視人權的人，則往往催生出他們想要終結的恐怖主義。」

古特瑞斯也呼籲各國領袖，處理氣候變遷問題要更有雄心和迫切感，並宣布他明年將就此事舉行高峰會。川普政府去年退出全球為減少溫室氣體排放量而簽署的巴黎氣候協定。

他說：「如果我們不能在今後兩年改弦易轍，恐將面臨氣候變遷失控局面。」