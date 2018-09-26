川普聯合國演說大吹政績 台下一票國家代表大笑

川普在演講一開始就讓台下聽眾大笑，他向其他國家的領導人和代表們宣揚川普政府的政績時，引起台下一大票國家元首和代表們一陣訕笑。（美聯社）

2018-09-26 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕第73屆聯合國大會總辯論25日在紐約聯合國總部登場，美國總統川普（Donald Trump）在演講提到北韓、伊朗、美中貿易戰等問題，而他開頭誇耀美國政府的成果時，卻引起台下一大票國家元首和代表們一陣訕笑。

綜合外媒報導，並未準時登台的川普在演講一開始就讓台下聽眾大笑，他向其他國家的領導人和代表們宣揚川普政府的政績，聲稱美國經濟「前所未有地蓬勃發展」，他的政府在不到2年的時間內，達成了幾乎比前幾任政府更多的成就。

川普這番自吹自擂的言論，引起台下眾多國家領導人和代表們的笑聲。川普環顧四周後笑說，「我沒想到會有這種反應，但那沒關係」。他指出，在他去年1月上任後，美國已是個「更強大、更安全、更富裕的國家」。

川普也不忘鼓吹保護美國主權，表明反對全球治理，川普提到，他尊重每個國家追求自己習俗，信仰和傳統的權利，美國不會指導其他國家該怎麼做或跟著美國做，但要求其他國家尊重美國的主權及自主的做法。

川普也在演講中提到北韓議題，不同於去年嘲諷北韓領導人金正恩是「火箭人」，他今年傳達的訊息是「感謝」，並讚賞金正恩為實現無核化所採取的措施。川普說，「飛彈和火箭不再從北韓飛來」，對鄰近國家造成威脅。

針對伊朗問題，川普要求世界各國和美國一起孤立這個國家，指責伊朗不尊重鄰國與國家的邊境和主權。他說，不應該允許一個高呼「美國去死」並威脅以色列的政府有能力擁有核彈。

川普也瞄準的美中貿易問題，稱美國將不再容忍不公平的貿易安排，「美國不會再被占便宜」；他非常尊重中國領導人，但美國與北京的貿易不平衡「是無法容忍的」。

儘管川普出言攻擊部分國家和組織，並提到美國退出數項聯合國重點計畫，川普最後仍稱讚聯合國是「國家們美麗的匯聚」，並以「願上帝保佑世界各國」作為結語。