村上春樹退「新文學獎」 主辦：若沒退可能已經得獎了

「新文學獎」的評審表示，假如村上春樹沒有退出「新文學獎」的競爭，很可能已經獲獎了。（資料照，路透）

2018-09-25 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕由於今年諾貝爾文學獎停頒，瑞典文化界人士在今年特別設立了期間限定的「新文學獎」（New Academy Prize in Literature），屢屢與諾貝爾文學獎擦身而過的村上春樹也再度入圍，但村上春樹卻主動退出競爭。今日「新文學獎」的評審表示，假如村上沒有退出，很可能已經獲獎了。

根據日本《共同社》報導，瑞典期間限定的「新文學獎」評審帕爾森（Ann Palsson）表示，村上春樹在網路投票中相當有人氣，假如村上春樹沒有申請從入圍名單中刪去他的名字，「他可能已經獲獎了」。

由於諾貝爾文學獎今年因為評選單位瑞典學院（Swedish Academy）的性侵醜聞，停頒1次，瑞典文化界人士特別設立的今年限定的「新文學獎」，「新文學獎」的入圍名單不像諾貝爾獎由學院決定，而是由全球書迷票選。但村上春樹儘管入圍，卻在15日致函予主辦單位，以「想專心寫作」為由，希望能被從入圍名單中刪除。

對於外界將「新文學獎」看作諾貝爾文學獎的替代品，帕爾森則澄清，「這個獎項不是諾貝爾獎的替代品，而是1項以讀者為中心的獎項，兩種獎的性質完全不同」。