廣深港高鐵通車 港人怨「生活品質下降」

中國「廣深港高速鐵路」香港路段正式營運兩天以來，大量湧入的人潮，讓香港西九龍站附近的居民抱怨，自己的「生活品質大不如前」。（彭博）

2018-09-25 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國「廣深港高速鐵路」香港路段本月23日正式開通，正式營運兩天以來，大量湧入的人潮，讓香港西九龍站附近的居民抱怨，自己的「生活品質大不如前」。

根據《香港蘋果日報》報導，中國「廣深港高速鐵路」西九龍站附近的豪宅居民張小姐忍無可忍地投訴，在廣深港高鐵通車之後，西九龍附近的商場「圓方」，湧入了比平時多上數倍的人潮，張小姐在通車當日去「圓方」商場，發現到處都是拖著行李箱的人，商場內的商品也大多被一掃而空。

排隊上洗手間的人潮，也比平常多了3倍，通常不會有人排隊的九龍站旅客服務中心，更湧現人龍，「圓方」商場內的超市、大型連鎖零售賣場內的商品，包含奶粉、洗髮乳、橄欖油、面膜等等，也都被搶購一空。讓張小姐大嘆「生活素質大不如前」，直言大部分住在西九龍豪宅區的居民，都是喜歡這裡人少、住得比較舒服，但現在人潮爆增，他們連假日帶小孩出門，都要憂心小孩在人多的地方染上流感、被細菌感染，還要擔心孩子被拐走，有居民更在西九龍豪宅區的聯絡群組表示，「圓方現在很亂」。

而港鐵則表示，在23日通車首日，西九龍地區人潮確實比過往增加許多，比鄰港鐵的「圓方」賣場也立即增派人手、補充貨物，民眾毋須擔心買不到東西，商場內秩序也大致相當良好。

中國「廣深港高速鐵路」香港路段通車後，西九龍站附近湧入了比平時多上數倍的人潮。（路透）