驚魂鬧劇！第一次搭飛機 印度男子上廁所險誤開艙門

印度捷行航空（GoAir）在22日傳出烏龍事件，一名初次搭乘飛機的男子試圖在飛行中打開機艙門，引發混亂。（法新社）

2018-09-25 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名初次搭乘飛機的旅客，在飛行中試圖打開機艙門，被印度捷行航空（GoAir）的機組人員連忙制止，事後得知原來該名乘客誤將機艙門認成「廁所門」，才引發這起空中烏龍驚魂記。

綜合外媒報導，男子任職於印度一間私人銀行，22日搭乘從新德里（New Delhi）飛往巴特納（Patna）的航班時，幾名乘客看到他從座位上起身，走向機艙後面並試圖拉開機艙門，乘客們紛紛陷入驚慌失措，大聲喊叫並試圖阻止他，同時機組人員見狀也急忙衝向他，經過一場混亂後，男子最終被成功制伏，而直到抵達目的地前，男子都處於被警戒的監視狀態。

在飛機降落後，機組人員將男子交給中央工業安全部隊（Central Industrial Security Force），接著又由警察帶往機場派出所拘留。

據了解，當其他乘客問男子在做什麼的時候，他一邊猛拉機艙的門一邊說自己急用廁所，而警方在經過調查後，也證實這個說法。一名機場警官沙諾瓦克汗（Mohammad Sanowar Khan）表示，「當事人說這是他生平第一次搭飛機，所以才會引發這場混亂。」