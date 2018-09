新德里街頭抗議政府 漠視下水道清穢工

2018-09-25 23:09

〔即時新聞/綜合報導〕數百名民眾今(25)日聚集在印度首都新德里,抗議人工清理下水道死亡事件,並指控政府拖延對此議題的漠視。

綜合外媒報導,抗議者多是死去的下水道清潔工的家屬,他們處於印度種姓制度中最低階的賤民階層。而人工清理下水道,指的是徒手清理廁所、化糞池及下水道裡的排泄物,因為工作環境惡劣也沒有安全裝備,清潔工人容易死於窒息,非常危險。

光是過去兩星期內,德里地區至少有6名清潔工在清理下水道時身亡。且根據Safai Karamchari Andolan(清道夫組織,SKA)的統計,過去10年內已有1800人在下水道窒息死亡;目前印度仍有25萬名這樣的清道夫,其中有16萬是女性。

雖然印度早在1993年就明文禁止人工清理下水道,然而各地賤民仍持續從事此工作,否則生活無以為繼。這次參與抗議的示威者Birende表示,印度政府應該意識到為什麼這樣的狀況仍沒有改善,並採取相關措施解決此問題。

清道夫組織(SKA)的創立者、印度人權運動者威爾森(Bezwada Wilson)表示,倘若印度政府不正視、認真解決問題,未來德里街頭會有更大規模的抗議活動。

Pushpa Devi - "I hope that no one's husband dies in the sewer like my husband". #StopKillingUs pic.twitter.com/sxPJjyPtkU