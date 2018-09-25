新德里街頭抗議政府 漠視下水道清穢工

印度新德里的抗議活動中，示威人士和因清潔下水道死亡的工人家屬一起燒毀模擬的化糞池。（歐新社）

2018-09-25 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕數百名民眾今（25）日聚集在印度首都新德里，抗議人工清理下水道死亡事件，並指控政府拖延對此議題的漠視。

綜合外媒報導，抗議者多是死去的下水道清潔工的家屬，他們處於印度種姓制度中最低階的賤民階層。而人工清理下水道，指的是徒手清理廁所、化糞池及下水道裡的排泄物，因為工作環境惡劣也沒有安全裝備，清潔工人容易死於窒息，非常危險。

光是過去兩星期內，德里地區至少有6名清潔工在清理下水道時身亡。且根據Safai Karamchari Andolan（清道夫組織，SKA）的統計，過去10年內已有1800人在下水道窒息死亡；目前印度仍有25萬名這樣的清道夫，其中有16萬是女性。

雖然印度早在1993年就明文禁止人工清理下水道，然而各地賤民仍持續從事此工作，否則生活無以為繼。這次參與抗議的示威者Birende表示，印度政府應該意識到為什麼這樣的狀況仍沒有改善，並採取相關措施解決此問題。

清道夫組織（SKA）的創立者、印度人權運動者威爾森（Bezwada Wilson）表示，倘若印度政府不正視、認真解決問題，未來德里街頭會有更大規模的抗議活動。

Pushpa Devi - "I hope that no one's husband dies in the sewer like my husband". #StopKillingUs pic.twitter.com/sxPJjyPtkU — Bezwada Wilson （@BezwadaWilson） 2018年9月25日