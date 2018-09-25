技師嚴重缺人！德國業者呼籲政府培訓難民填補空缺

德國近來陷入嚴重的缺工問題，肇因為學生大多數選擇繼續深造而不是成為學徒工；業者呼籲政府，希望能夠放寬難民的居留限制，讓他們能加入技職培訓並留在德國工作。圖為正在接受技職訓練的敘利亞（右）與伊拉克（左）難民。（歐新社）

2018-09-25 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕德國的技職訓練在世界上數一數二，但相較於其他國家熱衷於仿效德國經驗，近期德國反而擔心國內缺工嚴重的問題，因為德國現在的學生越來越多人選擇繼續升學，而不是選擇成為學徒工；現在這些面臨嚴重缺工問題的業者呼籲政府，能夠放寬難民的居留限制，讓他們能加入技職培訓，以填補目前人力缺乏的燃眉之急。

《德國之聲》報導，德國現在有很多手工業者（技工、技師）都因為嚴重缺乏人力，而全力募集工人，德國手工業者中心協會（ZDH）表示，「雖然我們的業務爆單，但因為我們缺乏技工，有時還被迫婉拒新來的工作預約」；目前德國所有的手工業公司，有一半以上的業者面臨缺工危機，整個業界還缺約1萬5000名技師，更糟的是，投入的新血每年還會減少1萬5000名至2萬名學徒工。

ZDH表示，因為現行的技職雙軌制越來越不受學生青睞，大多數的學生都選擇繼續升讀大學，ZDH認為必須要讓社會重新認識技職的重要性；不過，有鑑於當下的人力缺口，德國手工業者協會也希望當局能夠放寬難民的居留限制，讓他們有機會成為學徒工接受培訓。

ZDH主席彼得‧沃爾塞費爾（Peter Wollseifer）指出，「將這些已經適應德國社會的難民遣返回鄉，然後再從別的地方引進新的勞動力，不是很多此一舉嗎?」，他認為，應該讓那些願意在德國接受學徒培訓，並融入德國社會的難民留下，呼籲政府可以擬定一個新的制度，「讓難民有條件的留在德國培訓，之後成為專業技師在德國工作2年」。