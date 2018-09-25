以前說的不算！杜特蒂推翻前朝特赦令 菲反對派議員被捕

菲律賓反對派參議員特里蘭尼斯四世（Antonio Trillanes IV），今日被警方逮捕，隨後交保獲釋。（歐新社）

2018-09-25 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓參議員特里蘭尼斯四世（Antonio Trillanes IV）屢屢尖銳抨擊總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的血腥掃毒行動，當年曾2度參與軍事政變，也獲前總統艾奎諾三世特赦，今日卻被警方逮捕，隨後交保獲釋，主因是杜特蒂8月底撤銷了前朝的特赦令。

綜合外媒報導，菲律賓法院今（25）日發出逮捕令幾分鐘後，警方在參議院逮捕了特里蘭尼斯。過去幾週，特里蘭尼斯一直藏身在參議院大樓內。目前，特里蘭尼斯已交保獲釋。他表示，「這是一場災難和民主的失敗」，「我們預計未來幾天會出現其他形式的騷擾」，他還預計會出現最糟糕的情況。

特里蘭尼斯出身海軍軍官，曾在菲國第2位女性總統亞羅育（Gloria Macapagal Arroyo）主政時，2度參與軍事政變，均以失敗收場被捕，後獲得前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）特赦。

亞羅育現在是杜特蒂的盟友。杜特蒂上月31日簽署命令，宣告特赦令無效。當局指出，這項特赦令從一開始就是無效的，因為特里蘭尼斯從未承認自己企圖政變，因此不符合特赦的最低要求。

特里蘭尼斯是第2位被捕的反對派參議員，2017年，參議員德利馬（Leila de Lima）被控涉及毒品交易，遭警方拘押後被逮捕。德利馬否認指控並譴責這是政治迫害。