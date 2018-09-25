戰火+政客 WHO：剛果伊波拉疫情恐急速惡化

剛果近日又爆發伊波拉疫情，但由於許多武裝團體在疫區發動攻擊，且居民對防疫工作的配合度不高，世界衛生組織今日預估，未來幾週內剛果的伊波拉疫情很可能會迅速惡化。（路透）

2018-09-25 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕剛果近日又爆發伊波拉疫情，但由於許多武裝團體在伊波拉疫區發動攻擊，且當地居民對防疫工作的配合度不高，世界衛生組織今日預估，未來幾週內剛果的伊波拉疫情很可能會迅速惡化。

綜合外電報導，世界衛生組織（WHO）緊急應變事務部主管薩拉瑪（Peter Salama）今日表示，由於剛果許多武裝團體在疫區發動攻擊，讓當地衛生部門難以進行防疫工作，尤其是「民主同盟軍」22日在剛果東部貝尼鎮發動的攻擊，釀成21人死亡，讓世界衛生組織不得不暫停當地的防疫工作。

而剛果當地相當多居民都不願配合世界衛生組織的防疫，直到昨日，世界衛生組織仍無法接觸到80%的曾接觸患者、高感染風險者，以及3位疑似罹病的人，甚至有剛果人逃離數百公里、到森林內躲避檢查，剛果人拒絕、不願接種疫苗的現象，已經造成許多新病例發生。

世界衛生組織的主管薩拉瑪也表示，他們觀察到由於剛果12月將舉行選舉，當地政客漸漸開始利用伊波拉病毒帶來的恐懼，政客對於恐懼的煽動，與武裝襲擊、居民不願配合等因素湊在一起，很有可能讓伊波拉疫情在幾週內迅速嚴重地惡化。