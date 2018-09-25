「印度性侵犯名冊」登記至少44萬人 民眾查不到

印度每年約有4萬起的強暴案，為減少當地的性暴力犯罪，印度政府已推出全國性侵犯者的名冊登記。（美聯社）

2018-09-25 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度首次建立全國性犯犯罪者的資料庫（NDSO），日前登記人數高達44萬，然而該數據庫僅容許執法機關使用，讓不少民眾憤怒又不解。

綜合媒體報導，印度每年約有4萬起的性侵案，如本月19日才發生7歲女童遭鐵水管性侵重傷。根據湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）今年6月的數據調查，專家們將印度評為「對女性來說最危險的國家」。

為減少當地的性暴力犯罪，印度政府已推出全國性侵犯者的名冊登記，以有效持續追蹤、調查性暴力犯罪案件。其中光被登錄的就超過44萬人，該資料庫納入犯人的照片、地址和指紋，而他們曾犯下的罪行包括強姦罪、輪姦罪、兒童性侵害或性騷擾。

印度內政部的聲明表示，該資料庫只能交由執法單位使用，一般民眾無法獲得資訊。面對民眾質疑，據傳印度司法部門的理由是印度私刑風氣盛，害怕民眾隨意動用私刑，如印度刑法曾明文禁止成年的同性戀者發生性行為，可被以強姦罪處分，倘若這些因為過去判決被列在名單上的同性戀者曝光，後果可能不堪設想。