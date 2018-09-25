台灣人住香港飯店遇歹徒騙查房 40公分長刀瘋狂砍門

台灣一名陳姓男子在香港某知名連鎖飯店休息時，差點被持刀歹徒「騙查房」。房門示意圖。（路透）

2018-09-25 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣陳姓網友在臉書指出，昨（24）日他投宿香港某知名連鎖飯店，晚上9點多一名光頭男子按電鈴宣稱要查房，陳男開門和對方交談幾句後覺得不對勁，沒料到在關門的同時，對方竟亮出一把40公分的尖頭刀，企圖插進門縫，最後陳男急忙將門上鎖並通知櫃台人員報警，直到警方抵達後才順利將歹徒上銬帶走。

陳男在貼文指出，當時有人持續按著他的房間門鈴，從貓眼向外查看，發現是一名打扮正常、手拿報紙的光頭男子，他將門打開約20度的隙縫後，對方宣稱從攝像機看到他帶了5人進房，因此要進來檢查房間，陳男回：「我為什麼要讓你進來我房間，並且我沒有看到你的名牌。」接著對方向前走一步，又說：「如果你不是多帶了人，為何不敢讓我進去檢查，你裡面到底住了幾個人？」

過程中，陳男堅拒對方的要求，結果在他決定要直接關門的同時，對方直接拔出藏在報紙中的尖頭刀，用力往門縫插進來，試圖阻止陳男關門，在經過激烈衝突後，幸好陳男力氣較大，才順利將門關上並上鎖，隨後請同行友人打電話到櫃台處理，此時門外歹徒仍不死心地拿刀往他的房門砍，要他開門。

待警方抵達現場確認飯店監視器的內容後，循著陳男描述的歹徒外形及穿著，最後終於順利將歹徒上銬帶走，事後飯店和集團經理也多次向陳男致歉。面對這輾轉難眠的一夜，陳男表示，「昨天我可能差一點就死在香港」，而他在經過思考後，決定將此事和大家分享，盼將來能減少受害者。