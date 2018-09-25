敗選95次！被封「最大的政治輸家」 67歲老翁仍要繼續選

加拿大67歲老翁特梅爾（見圖）從1979年至今共參選過95次，每次都落敗。（圖擷取自特梅爾臉書）

2018-09-25 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕「失敗為成功之母」是許多人的座右銘，但加拿大有位67歲老翁，從1979年起已經在選舉中失敗了95次，屢戰屢敗，被媒體封為「最大的政治輸家」。

綜合媒體報導，加拿大67歲老翁特梅爾（John Turmel）從1979年開始投入參選生涯，至今總共參選過95次，每次都落敗，他從市長、市議員到國會議員都曾參選，票數從11票到4500票不等，更被媒體封了「最大的政治輸家」的稱號。

而今年特梅爾將第96次參選，競選他所居住的安大略省布蘭福市（Brantford）市長，布蘭福市是個人口僅有9.9萬人的小城市，儘管過去40年有過許多的失敗經驗，特梅爾被問到再次競選是否值得？他仍然充滿鬥志地表示，「誰在乎？我只是在做我該做的事，我只管努力將我分內的事做到最好」，更補充他對於他所有的決定都不後悔，他能夠在缺乏資源的情況下做到這樣，並沒有什麼可恥的。

特梅爾1979年因為經營地下賭場被警方掃蕩，在同年以「賭博合法化」的政見競選議員，但僅僅拿到193票，未能當選。之後特梅爾也曾提出「毒品合法化」、「性交易合法化」等政見，甚至提出「時間銀行」，主張「窮人可以通過將自己的時間『貨幣化』，創造自己的財富」，過去他曾經競選加拿大國會議員、市議員都屢屢失利。