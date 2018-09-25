等太久不爽！他佔用公廁時間太長 慘遭排隊者打死

2018-09-25 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買一名59歲男子亞達夫（Fulchand Yadav）因為使用公廁太久，導致外面排隊的34歲男子賽克（Shakir Ali Shaikh）超級不爽，不斷催促叫囂要亞達夫立刻離開公廁，甚至還埋伏在亞達夫回家的路上把他毆打致死。亞達夫的兒子難過的說，如果社區有足夠的廁所，或許就能避免這場悲劇。

根據《印度時報》報導，這起事件發生在當地時間上週三（19日）位於孟買瓦塔拉（Wadala）的一間公廁，亞達夫因為在一間公廁待的太久，導致在門外排隊的賽克超級不爽，不斷催促甚至叫囂命令亞達夫馬上離開公廁，亞達夫離開廁所後氣得上前找賽克理論，兩人爆發激烈口角，所幸在旁邊排隊的民眾隔開下，雙方並沒有發生肢體衝突。

原以為事件就此落幕，沒想到怒氣未消的賽克不打算善罷甘休，在當晚9點半左右埋伏在亞達夫回家的路上，一見到亞達夫便對他猛力拳打腳踢，最後更把他推入一旁的排水溝。雖然附近民眾見狀趕緊把亞達夫送醫搶救，但亞達夫仍因傷勢過重，到達醫院時就身亡。

亞達夫的兒子薩蒂恩德拉（Satyendra）難過的控訴，如果社區有足夠的廁所，他的父親或許就不會因此而喪命。據了解，由於印度一直有「廁所不夠用」的問題，聯合國兒童基金會統計指出，目前印度全國有高達5.9億人的缺乏廁所可用；2016年也曾發生一起一名女子因找不到廁所，跑到火車站附近偷偷解放時，不幸被火車碾斷雙腿的事故。