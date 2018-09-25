美國年度「喊老公大賽」 人妻獅吼老公比創意

在「喊老公大賽」上，所有人妻使勁全力獅吼老公。（圖擷取自Youtube）

2018-09-25 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州博覽會（Iowa State Fair）每年8月會舉辦各式各樣的活動，從啤酒節、跳蚤市場到美國原住民文化展示等，同時還有不少趣味競賽，包括在當地廣為人知的「喊老公大賽」，而今年是由一名65歲的人妻得冠。

綜合外媒報導，在這場比賽中，參與的妻子們將各顯身手，使出渾身解數的力量來呼喊自家老公，這些妻子們有的用唱的、有的編出押韻且逗趣的順口流，更有妻子把長期對丈夫的不滿直接張口咆哮，展現魄力及特色。

報導指出，評審在比賽過程中會背對舞台，專心聆聽參賽者們的呼喊。其中一名評審尼爾遜（Myrna Nelson）表示，「我們評審項目有3項，包括第一和最後印象，以及整體表現，不過這些參賽者都各具特色，要選出冠軍真的很不容易。」她提到，「所以我的評斷方法是，能否聽懂她們再說什麼、跟能否知道她們想要些什麼。」

據了解，今年「喊老公大賽」的最終結果，是由65歲的伯勒嘉德（Rose Beauregard）擊敗9名參賽者，奪得冠軍。她自2003年就開始參加比賽，而這也是她首次在比賽中拔得頭籌，為此她平常已在家中養成「喊老公」的習慣，而不是撥手機給他。她說，「我只想贏一次。因為當我愈來愈老，要深呼吸就會愈來愈難。」

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