這次真的是瑞士！中國大媽被爆掐天鵝脖子 登上當地媒體

另名正在拍攝的大媽上前掐住天鵝脖子，搶走被天鵝銜著的鈔票。（圖擷取自影片）

2018-09-25 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客日前在瑞典發生住宿糾紛，引發兩國齟齬，網路上還一度流傳中方搞錯對象居然抗議瑞士；但這次真的是瑞士，近日傳出有中國大媽在瑞士掐天鵝脖子，相關影片在社群軟體snapchat瘋傳，因而受到當地媒體關注。

綜合媒體報導，瑞士《20分鐘》（20 Minuten）24日以「遊客掐天鵝脖子」，報導一名路人在首都斯德哥爾摩著名景點「天鵝廣場」（Schwanenplatz）拍到2名亞洲中年女遊客試圖靠近天鵝拍照的過程。

從影片中可見，其中一名女遊客拿著鈔票假裝要餵天鵝，企圖引誘天鵝拍照，天鵝則憑着啄食本能，一口氣叼走女遊客手中的鈔票。這時，另名正在拍攝的大媽上前掐住天鵝脖子，搶走被天鵝銜著的鈔票，這個行徑讓拍攝的路人忍不住驚呼，「What the Fxxx」？

影片顯示，事發地附近其實豎立著「禁止投喂」的英語告示牌。另外，雖然報導未提及當事人的國籍，但從影片可清楚聽見，2名女遊客說的是中國口音的「普通話」。

這篇報導在陳述事實後，並未評論當事人的行為，而是以鳥類專家的建議收尾，雷伊（Livio Rey）指出，「這位女士的舉動不太明智，因為這會給天鵝帶來極大的心理壓力，而且遊客自己也有可能受傷，天鵝在感受威脅時，會用嘴啄人或扇動翅膀自衛」。

雷伊也指出，不該使用辛辣的食物殘渣碎屑或不可食用的東西來引誘或餵食天鵝，雖然偶爾餵食麵包給天鵝沒什麼不妥，「但是人類應該尊重這種動物」，呼籲「除非絕對必要，否則不該觸摸野生動物」。