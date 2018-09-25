別亂發微信！中共新政策控黨員言論 嚴重會開除黨籍

中共10月1日推出的新政策將進一步管控黨員言論，最嚴重恐開除黨籍。（資料照）

2018-09-25 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕小心別亂發微信！中共「紀律處分條例」將於10月1日起實施，為中共黨員的各種言論劃下界線，如果在重大原則問題沒有跟黨中央保持一致、妄議黨中央大政方針，或堅持「資產階級自由化」，可能會被開除黨籍。

中共官媒新華社今日以「黨員注意！微信上這些信息不能發，嚴重者開除黨籍！10月1日起實施！」為題，在微信公眾號發布資訊，指出「紀律處分條例」為黨員幹部的政治紀律劃明了諸多「紅線」，若嚴重違紀者甚至會被開除黨籍，5年內不得重新入黨。

條例表示，中共黨員如果通過網路等方式發表關於「堅持資產階級自由化立場」、「違背、歪曲黨的改革開放決策」、「妄議黨中央大政方針」、「詆毀污衊英雄模範」、「製造傳播政治謠言」的言論，情節較輕的，給予警告或者嚴重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；若情節嚴重，更將給予開除黨籍處分。

紀律處分條例原本於2015年修訂，新修訂的條例則在今年8月17日通過，將於10月1日正式實施，當中加入在「重大原則問題上不同黨中央保持一致」的處分條款、把「妄議中央」改成「妄議黨中央」。