玻璃心又碎！美對我軍售百億 《人民日報》氣炸嗆這句

2018-09-25 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在美東時間24日下午通知國會，已核准對台灣出售價值達3.3億美元（約101億元台幣）的「F-16等4型機標準航材零附件」軍售案，最快在1個月後生效。對此，中國官媒見狀玻璃心又碎滿地，還怒批美國是嚴重挑戰「一中」紅線。

美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）24日發布聲明指出，國務院已批准可能對台軍售案，準備出售F-16戰機、C130運輸機、F-5戰機、IDF經國號戰機維修與更換所需備件、所有航空器系統備件，和一些其他相關必要支持系統給台灣。

聲明提到，此次軍售案為「有助於提升台灣的安全與防禦能力，將是政治穩定、軍事平衡和經濟進步的重要力量」；這項軍售案總額價值3.3億元美元。

對此，中國官媒《人民日報》海外網立刻撰文批評，指出目前正值中美關係敏感之際，而美國國防安全合作局於24日發出聲明，稱美國務院已批准對台軍售案。「此軍售案同意對台灣出售F-16等戰機備件，嚴重挑戰『一中』紅線。」

文中還宣稱，儘管美方口口聲聲稱對台軍售「利好台灣」，但民眾一眼看穿其用意；文中還強烈要求美方恪守中美三個聯合公報的原則，撤銷有關對台軍售項目，停止售台武器和美台軍事聯繫。

PTT網友對此則大酸中國，「紅線不知道被踩幾次了」、「智障支那 全世界哪條紅線美帝不敢踩」、「厲害了 紅線國」、「他們只會重複跳針一樣的話 看都懶得看」、「支那人氣撲撲就是做對了」。