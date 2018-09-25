IG創辦人離職聲明：我們已準備好揭開新的一章

Instagram共同創辦人斯特羅姆（Kevin Systrom）稍早發布聲明暗示辭職後將開發新的項目。（資料照，美聯社）

2018-09-25 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕Facebook旗下圖片分享平台Instagram共同創辦人斯特羅姆（Kevin Systrom）和克瑞格（Mike Krieger）傳出已經辭職，斯特羅姆稍早在Instagram官方網站正式發布辭職聲明，表示對IG和臉書團隊的感激，更提到「我們已準備好揭開新的一章」，似乎暗示兩人將共同開發新的項目。

IG共同創辦人斯特羅姆在聲明中表示：「我們計劃抽出一些時間來再次探索我們的好奇心和創造力，在創造新東西前，我們需要停下來思考有什麼會帶來啟發、並能符合世人的需要，這就是我們的計畫。」

聲明指出：「隨著我們從領導者轉變為IG十億用戶的其中兩位，我們對未來幾年Instagram和Facebook的未來感到興奮，期待著這些兼具創新和卓越的公司接下來會做些什麼。」

現年34歲的斯特羅姆是Instagram的執行長，32歲的克里格則是技術總監，兩人在2010年認識，合力把斯特羅姆在當時建構的軟體項目，發展成全球知名的相片分享平台Instagram。