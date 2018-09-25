以共反共？香港共產黨橫空出世 「不排除武裝起義」

「香港共產黨」誓言要在全香港推行共產主義，未達此目標不排除武裝起義。（資料圖 美聯社）

2018-09-25 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局局長李家超昨（24）日下令禁止主張港獨的「香港民族黨」繼續活動，泛民主派陣營痛批此舉乃「政治恐怖」，直言港人自由已響起喪鐘。然而近期臉書卻冒出個神秘粉絲專頁「香港共產黨」，寫信給李家超告知該黨成立，強調是受到《習近平思想》的感召，誓言要在全香港推行共產主義，未達此目標不排除武裝起義。

香港共產黨致信李家超，稱是受到《習近平思想》中「毋忘初衷」的教導所感召，決定籌組成立「香港共產黨」，並以中國共產黨一大通過的黨章為藍本來招募黨員，待成員到達一定數目，將召開「香港共產黨第一次代表大會」，正式宣布成立。

信中強調，港共向中共先賢建黨之初看齊，因此「將積極嘗試建立武裝」、「不排除武力起義」，將在香港推行共產主義，施行社會主義制度，堅決反對香港基本法內有關資本主義的條文。另外，若未收到特區政府的回覆，港共將視為特區政府按照《習近平思想》所諭示，默認港共就地合法。

此篇文章於昨（24）日在臉書發布，至今不到一天已獲得超過8千個讚，讓許多香港網友笑翻，紛紛稱讚：「有創意」、「以子之矛攻子之盾」、「排隊申請入黨」、「打倒港府修正主義，實現真正共產」、「打土豪，分田地」、「支持香港共產黨！起來！不願便奴隸的人們！」

據香港共產黨所公布的黨綱，革命軍必須與無產階級一起推翻資本家階級的政權，必須支援工人階級，直到社會的階級區分消除為止；承認無產階級專政，直到階級鬥爭結束，即直到消滅社會的階級區分；消滅資本家私有制，沒收機器、土地、廠房和半成品等生產資料，歸社會公有；聯合忠於《習近平思想》思想的真正中國共產黨黨員，打倒打著紅旗反紅旗的偽黨員及其走狗。