羅興亞屠殺悲劇 美報告：緬甸軍方計畫性大規模施暴

逃亡國外的羅興亞難民流著淚乞求返回家園的機會。（路透）

2018-09-25 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕被西方媒體稱為「羅興亞屠殺悲劇」的緬甸衝突事件，上月底已滿一周年，美國政府公布最新報告指出，緬甸軍方計畫性策畫行動，對緬甸穆斯林少數族群羅興亞人（Rohingya）實施大規模暴行。

綜合外媒報導，緬甸政府軍一年前對羅興亞人實施大規模血腥鎮壓，導致數十萬族人出逃鄰國，多數羅興亞人至今仍流亡國外。針對此事件，美國國務院長期進行調查，訪問了孟加拉難民營逾千名羅興亞人，結果顯示，緬甸政府血腥鎮壓的範圍及規模，無疑是場精心策劃、極具協調性的行動。

報告稱，鎮壓行動始於若開邦北部，以推翻緬甸政府為宗旨的穆斯林武裝組織「羅興亞救世軍（ARSA）」，去年8月對政府軍發動攻擊，後者隨後對羅興亞人施以無差別血腥鎮壓。而軍方縱容士兵對羅興亞人大肆屠殺、強暴，實質上是為了恐嚇及驅趕羅族，然而，這份報告並未對緬甸軍方做出「種族清洗」及「危害人類罪」等指控。

此外，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天在聯合國大會部長級會議中宣布，美國允諾資助1.85億美元（約新台幣56.8億元）資助案，協助提供羅興亞難民食物、飲水、醫療照護及其餘緊急協助。