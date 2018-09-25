史上首位！紐西蘭女總理帶3月大女兒入聯大峰會演說

紐西蘭女總理阿爾登帶著女兒妮芙、伴侶蓋福德一同出現在聯合國大會現場。（路透）

2018-09-25 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月21日，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）產下愛女妮芙（Neve Te Aroha Ardern Gayford），於8月重返崗位，並帶著寶寶一起上班。近日出席聯合國大會時，阿爾登還抱著小孩現身，再度創下另類紀錄！

綜合媒體報導，三個月大的妮芙，目前仍在喝母奶的階段，阿爾登便帶著她一同飛往紐約，展開為期六天的聯合國之旅。本月24日（週一）晚間，阿爾登與妮芙齊出席聯合國大會，並趁在曼德拉和平高峰會（Nelson Mandela peace summit）演說前，把握時間逗逗愛女，發表談話期間則由伴侶蓋福德（Clarke Gayford）照顧，將她放在腿上，宛如在聽母親「講故事」，超萌模樣融化人心。

報導指出，記者詢問管理紐西蘭跟帶嬰兒飛17個小時，哪一個比較困難，阿爾登笑稱好像差不多，同時透露有先向其他搭機乘客致歉，並稱沒有特別規劃要帶女兒參加任一官方活動，「只希望她能有充足睡眠與飲食」。阿爾登說，為人母與選上總理，確實滿足她的期望，但妮芙帶來的歡愉，已超越預期。

報導提到，蓋福德稍早也應外界要求，在推特貼出妮芙的聯合國通行證照片，上頭註明「紐西蘭第一嬰兒」，以及附上睡得香甜的大頭照。蓋福德補充，「真希望我能拍下，日本一名代表走進會議室時，看到（我們）在換尿布時，一臉吃驚的模樣」。據了解，蓋福德此次隨行費用並非公費買單，而是阿爾登方面自掏腰包支付。

阿爾登在和平高峰會上發表演說。（法新社）

妮芙坐躺在蓋福德腿上。（路透）