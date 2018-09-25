低價買到夢幻美宅竟是凶宅… 新屋主一早開門看到有人「獻花」

美國一對育有3子的年輕夫妻23日早上，看到一群青少年，在自家門外郵筒附近的人行道獻花致意，才得知，這間新家是該國惡名昭彰的黑幫集團MS-13犯案地。（翻攝自《紐約郵報》）

2018-09-25 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對育有3子的年輕夫妻23日早上，看到一群青少年，在自家門外郵筒附近的人行道獻花致意，才得知，原來前天在拍賣會上，買下的這間「夢想中的房子」，是該國惡名昭彰的黑幫集團MS-13犯案地。

綜合外媒報導，2016年時，有兩名分別16歲和15歲的少女庫華絲（Kayla Cuevas）和米肯絲（Nisa Mickens），在這間位在紐約州長島布倫特伍德區（Brentwood）雷伊路6號（6 Ray Court）的凶宅，慘遭MS-13成員殺害；而今本月14日，庫華絲母親羅德里格茲（Evelyn Rodriguez）及父親，在屋外紀念碑準備點蠟燭守夜時，與一名身分不明的司機起爭執，不料對方竟開車，撞死羅德里格茲。

報導指出，美國總統川普曾在2017年在長島演講時，談論到上述少女命案，稱MS-13行徑可怕，把寧靜的社區變成殺戮場，是國內威脅。而羅德里格茲今年5月更受川普邀約，在一場會議中講述該事件。

至於這對新屋主，他們抱怨業者從未透露任何關於該房子的過去，但房仲代理機構「Exit Realty Achieve」的人員卻表示，交屋當天新屋主就已知情。

據房屋交易網站「Zillow」紀錄，該房子今年二月時售價37.7萬美元（約新台幣1166萬元），之後經過7次減價，上月被下架前房價為32.9萬美元（約新台幣1018萬元），而上週五則以32萬美元（約新台幣990萬元）出售。