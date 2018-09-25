澳購美軍五代戰機「F-35」美：性能超「殲20」十年

洛克希德·馬丁公司稱殲-20的匿蹤技術遠遠比不上F-35，至少領先對手10年以上。（歐新社）

2018-09-25 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕為了對抗中國在南太平洋擴張，澳洲積極發展軍備，近期展開有史以來最大規模的軍購計畫，耗資170億美元（約新台幣5258億）採購72架美軍第五代戰鬥機「F-35」，澳媒稱將足以令他們在對抗來自俄羅斯和中國時擁有優勢。

據澳洲媒體《澳大利亞人報》（The Australian）報導，政府近期將接收美軍第五代戰鬥機「F-35」，這是澳洲的第一架隱身戰機，報導指出，隨著中國軍事現代化，北京政府的戰略方針正在從國土防禦轉向能對太平洋、印度洋投射兵力，不但擁有了第一艘航母，在戰機匿蹤技術上也有很大的進展，中國「殲-20」是以美軍「F-35」為目標的第五代匿蹤戰機。

報導稱，為了對抗中國和俄羅斯在匿蹤技術上的發展，澳洲需要F-35的優秀匿蹤能力和先進的航空電子設備，來繼續維持在南太平洋的戰略優勢。

對於中國第五代匿蹤戰機「殲-20」，雖然以對抗「F-35」為目標，但專家認為其技術僅能與已停產的美軍「F-22」相當。

《澳大利亞人報》引述，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）國際業務發展負責人奧弗（Steve Over）說法，他說殲-20的匿蹤技術遠遠比不上F-35，他說：「我們相信，我們目前投入戰場的F-35戰鬥機，其性能至少領先現有對手10年，甚至更多。」