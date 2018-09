刺殺紅色十月！ 菲軍方證實：反對陣營密謀推翻杜特蒂

菲律賓總統杜特蒂。(資料照,歐新社)

2018-09-25 11:27

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂先前曾透露,反對陣營計畫在9月21日針對他本人採取暗殺行動,軍方今天更公開表示,以菲律賓共產黨為首的反對陣營現正積極策劃「紅色10月行動」,企圖在10月推翻杜特蒂政府。

綜合外媒報導,菲律賓軍方發言人阿雷瓦洛(Edgard Arevalo)上校24日在記者會上表示,從被捕的菲共高層搜出的文件顯示,菲律賓共產黨、國內反對政府人士及杜特蒂政敵已有勾結之勢,一面藉著菲國經濟不佳的現況撩撥民心,另一面則準備武裝叛變,密謀推翻杜特蒂政權。

阿雷瓦洛指出,有鑑於以共產黨為首的反對陣營密謀反叛,菲律賓國軍(Armed Forces of the Philippines,AFP)應盡速建立「國家終止叛亂特遣部隊(National Task Force to End Insurgency,NTFEI)」。他強調,創立這隻部隊的唯一目的就是打擊菲共及終止叛亂,而非為國軍爭取額外預算。

杜特蒂月中曾引述「友好國家」提供的情報表示,政敵、菲律賓共產黨及軍官組織「馬達洛」(Magdalo)打算聯手顛覆推翻政府,不過他也不改硬漢風格,嗆說「軍方若有人不滿意我的領導風格,歡迎加入謀反陣營」。