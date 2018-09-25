刺殺紅色十月！ 菲軍方證實：反對陣營密謀推翻杜特蒂

菲律賓總統杜特蒂。（資料照，歐新社）

2018-09-25 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂先前曾透露，反對陣營計畫在9月21日針對他本人採取暗殺行動，軍方今天更公開表示，以菲律賓共產黨為首的反對陣營現正積極策劃「紅色10月行動」，企圖在10月推翻杜特蒂政府。

綜合外媒報導，菲律賓軍方發言人阿雷瓦洛（Edgard Arevalo）上校24日在記者會上表示，從被捕的菲共高層搜出的文件顯示，菲律賓共產黨、國內反對政府人士及杜特蒂政敵已有勾結之勢，一面藉著菲國經濟不佳的現況撩撥民心，另一面則準備武裝叛變，密謀推翻杜特蒂政權。

阿雷瓦洛指出，有鑑於以共產黨為首的反對陣營密謀反叛，菲律賓國軍（Armed Forces of the Philippines，AFP）應盡速建立「國家終止叛亂特遣部隊（National Task Force to End Insurgency，NTFEI）」。他強調，創立這隻部隊的唯一目的就是打擊菲共及終止叛亂，而非為國軍爭取額外預算。

杜特蒂月中曾引述「友好國家」提供的情報表示，政敵、菲律賓共產黨及軍官組織「馬達洛」（Magdalo）打算聯手顛覆推翻政府，不過他也不改硬漢風格，嗆說「軍方若有人不滿意我的領導風格，歡迎加入謀反陣營」。