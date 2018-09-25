梵中簽署協議 紐時：中國玩兩面手法圖掌控基督教

評論認為，教宗方濟各一旦承認中國官方教會的主教與神職人員，意味著多年來拒絕服從中國政府的地下教會，恐失去存在的核心理由。（美聯社）

2018-09-25 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡22日與中國簽署主教任命協議，成為國際焦點，有外媒今天報導指出，對中國當局而言，簽署這份協議與在中國境內拆毀教堂與十字架等舉動的目的相同，都是為了對近年信眾數迅速成長的基督教加強控制。

梵蒂岡22日透過官媒宣布，與中國就主教任命事宜達成共識，並由教廷國務院與外交部次長卡米萊利（Mons. Antoine Camiller），與中國外交部副部長王超，在北京簽署了一份臨時性協議，雙方期許透過此舉為未來的對話帶來更好前景。

《紐約時報》指出，中國與梵蒂岡簽署協議一舉，與拆除教堂尖頂、打壓教徒私下集會等相同，都是為了壓制在中國境內迅速攀升的基督徒數量，或至少加重對這些宗教族群的個別控制。報導稱，這些打擊基督教的舉動，在習近平掌權後大幅增加，旨在增加當局對人民的控制能力。

該文引述香港中文大學神學院院長邢福增的說法，指目前中國境內廣義的基督教正面臨轉折點，「中國當局認為過去的政策過於寬鬆，如今要加大控制力道」。

《紐約時報》進一步指出，中國政府堅信與梵蒂岡達成協議已朝消除地下教會的目的邁出第一步，教宗方濟各一旦承認中國官方教會的主教與神職人員，意味著多年來拒絕服從中國政府的地下教會，即失去存在的核心理由。