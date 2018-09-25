一馬洗錢案 劉特佐嘗試與美國司法部達成和解

劉特佐據傳目前正嘗試與美國司法部達成和解協議。（美聯社資料照）

2018-09-25 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕被指控是馬來西亞「一馬公司」（1MDB）45億美元洗錢案關鍵人物的馬來西亞商人劉特佐（Jho Low），自從弊案爆發後至今仍下落不明，近日有外媒報導，劉特佐已經透過聘請的新律師團隊，跟美國司法部官員舉行一次高級別會議，並代表劉特佐提出和解方案，希望通過協商的方式保留部份資產。

根據馬來西亞獨立網媒砂拉越報告（Sarawak Report）23日報導，劉特佐的新律師團隊由前聯邦檢察官兼新澤西州（New Jersey）前州長克里斯蒂（Chris Christie）領導，並已跟美國司法部官員舉行一次高級別會議，向司法部門提出和解方案。

據報導分析，這次會議反應劉特佐充分了解到，他將無法說服美國法院向他交還被華盛頓當局充公約12億美元的資產，而劉特佐目前正被馬來西亞、新加坡和瑞士等國提出指控，他希望通過協商的方式保留一些資產。

馬來西亞警方在8月24日正式起訴劉特佐，指控他在2013年至2014年期間，把一馬公司4.57億美元的轉移資金用作洗黑錢，涉及8項罪名，而目前下落不明的劉特佐此前曾透過律師發言，稱不會向未審先判的國家低頭。