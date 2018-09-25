泰國遊遭下藥性侵？ 正妹醒來全裸失憶、原因超瞎

2018-09-25 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國女遊客日前赴泰國帕岸島（Kon Phangan）參加著名的滿月派對，酒醒後卻發現自己全身赤裸，她越想越不對勁，認為已遭下藥性侵，立即聯繫英國駐曼谷大使館求助，不過經調查後卻發現，並無任何證據支持她的說法，女遊客更坦承自己有裸睡習慣，全案現已遭撤回。

綜合外媒報導，泰國帕岸島警方23日收到英國駐曼谷大使館通報，指25歲的英國女遊客帕翠菊（Joanna Partridge）在參加當地著名的滿月派對後疑似遭人迷姦，據報案人聲稱，她隔日早上在下榻的飯店床上醒來時全身赤裸，並喪失前一晚的記憶，帕翠菊懷疑遭人下藥性侵，便通知家人向大使館求援。

在英國大使館人員陪同下，當地警方將帕翠菊帶至醫院進行驗傷，護理人員未在她身上發現任何遭性侵的生理證據，而抽血檢驗報告也相當正常，並無毒品或麻醉品殘留，加上警方比對飯店走廊的監視器畫面，顯示她當晚獨自進入房間後就沒有他人出入，排除遭下藥性侵的可能。帕翠菊隨後表示自己有裸睡習慣，在向警方道歉後撤案離去。

英媒認為，由於早前才有一名19歲英國女子在泰國度假期間，遭人下藥性侵並竊走隨身財物，報警後卻被當地警方「吃案」，這次女遊客在懷疑自己遭下藥性侵後才會選擇聯繫家人與大使館，所幸最終只是虛驚一場。