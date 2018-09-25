美中貿易戰升溫 專家：美國正重新思考一中政策

美國專家奧特認為，川普政府在對北京施壓的同時，也顯示出美國正在重新思考「一中政策」。（路透）

2018-09-25 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰目前仍持續進行中，兩國關係也因此緊張，不過有美國專家認為，川普政府在對北京施壓的同時，也顯示出美國正在重新思考「一中政策」。

根據《美國之音》報導，美國外交政策研究所（FPRI）研究員奧特（Marvin Ott）日前發表文章指出，台灣可能自1950年代以來首度成為美中未來在亞洲的「博弈」中心。奧特指出，台灣民主化不僅讓大多數台灣人不願成為中國的一部分，也讓美國領導人難以無視台灣前途；另外，中國日漸強大，使得美方不得不重新思考亞洲安全的未來。

然而談到美國重新思考「一中政策」的契機，奧特認為從川蔡通話、國務院批評中美洲與台斷交的3國、國務院曾要求國防部派駐陸戰隊至美國在台協會（AIT）以及通過《台灣旅行法》等作為便可看出端倪。

英國諾丁漢大學中國政策研究所及台灣研究項目研究員寇謐將（Michael Cole）則指出，過去美國認為只要和中國交流、讓中國走向世界，中國就能成為一個遵守國際規範的國家，但現在美國發現這種作法並沒有效果，習近平採取更加緊縮的反民主政策，導致美國政府產生想和台灣合作的想法。

寇謐將強調，美台關係變好並非是因為川普，而是因為美國政府體系已經領悟「過去對中國的做法已經失敗」，所以未來不管誰入主白宮，美台關係以及對中國的反擊都會持續下去。