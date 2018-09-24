有真鈔店家卻不收 中國老翁暴怒嗆「欺負我老不會用微信？」

2018-09-24 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國由於偽鈔氾濫，使行動支付迅速普及化，各種商店都能使用行動支付來進行交易活動；雖然方便，但也引發了另一個問題，就是越來越多商家反而都拒絕收付現金，中國黑龍江就有位老翁，因為超市不收「真鈔」而與店員發生爭執。

綜合外媒報導，9月23日，中國黑龍將有位67歲的謝姓老翁在超商購買價值人民幣8.8元（新台幣約40元）的葡萄，結果在結帳時被店員告知不收現金，只能使用「微信支付」結帳，結果謝翁一氣之下就要拿著葡萄直接走出店外，被超市的保全攔下，結果雙方發生口角。

不滿的謝翁在門口跟保全理論，大喊「這店欺負人！」，他怒批「我拿的是人民幣不是假幣啊，還讓我在那邊站著羞辱我呢！羞辱我老頭不會用微信啊？」，不過後來在保全的幫助與安撫下，謝翁才順利以現金完成結帳。

謝翁憤怒理論的影片上傳至社群平台後，網友也紛紛聲援「可以舉報超市！國家有明確規定，不允許拒收現金！」、「還遇過不收硬幣的，只收紙鈔和手機支付」、「拒收人民幣違法」，不過也有中國網友解釋，現在很多店家的結帳處有分「現金結帳通道」與「行動支付通道」，認為可能是老翁搞不清楚，店員態度也沒有很好所致。

另外，中國有法條明文規定，任何單位與個人不得拒收國家法定貨幣「人民幣」。