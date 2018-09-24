美洲豹被熬成「藥膏」在中國販售！1小碗要價9萬

世界動物保護協會最近表示，南美洲蘇利南的野生美洲豹被當地獵人大量捕獵，販售給走私者，熬煮1週後被煮成黑色的膏狀物，在中國黑市中以傳統藥材販售。（圖擷取自「世界動物保護協會」網站）

2018-09-24 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕世界動物保護協會近日披露，他們掌握的證據顯示，南美洲有不少獵人非法捕獵美洲豹，並將美洲豹熬成膏狀物，作為「藥材」在中國黑市販售，1小碗可以賣得3000美元（約新台幣9.2萬元）。

綜合外電報導，世界動物保護協會（World Animal Protection）最近表示，他們掌握了證據，南美洲蘇利南的野生美洲豹被當地獵人大量捕獵，販售給走私者，熬煮1週後被煮成黑色的膏狀物，在中國黑市中以傳統藥材販售，1小碗要價3000美元。有些人誤信吃了用美洲豹熬成的膏狀物，可以治療關節疼痛、改善性功能。

捕獵美洲豹不只會讓美洲豹面臨滅絕危機，美洲豹被捕獵、殺死的過程通常相當不人道，必須開7次槍才能確定美洲豹傷足以致死，世界動物保護協會的調查顧問布魯斯基（Nicholas Bruschi）表示，「美洲豹已經面臨棲地遭破壞、人類及其他動物侵略的威脅，現在又被殘忍且不必要地殺死，痛苦地死去」。

目前僅存的野生美洲豹大約還有17.3萬隻，在近20年來，美洲豹的數量已經減少了大約1/4，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「近危」物種，捕獵美洲豹都是違法的。